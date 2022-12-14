Загруженность дорог в Москве выросла до 10 баллов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Загруженность столичных дорог возросла до 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» в среду, 14 декабря.

Движение транспорта затруднено по направлению в центр, на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Согласно данным сервиса, загруженность снизится к 12:00.

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы.

В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт, это поможет коммунальным службам быстрее убраться на дорогах. В период снегопада особенно аккуратно нужно съезжать с мостов и эстакад.

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые распространенные ошибки водителей во время снегопада. По его словам, в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.