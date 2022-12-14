Сергунина: Проекты правительства Москвы стали лауреатами премии Рунета

Фото: Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Лауреатами премии Рунета стали пять столичных цифровых проектов, среди них — городской портал потребителя, онлайн-ресурс по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве», тревел-шоу туристической платформы Russpass, сервис «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» и программа «Москва: погружение» сайта «Узнай Москву». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 14 декабря.

— Мы продолжаем развивать электронные сервисы. И конечно, приятно, что нашу работу вместе с москвичами высоко оценивает профессиональное сообщество. Подтверждением этого вновь стало вручение престижной премии Рунета, — отметила она.

Столичный портал потребителя, который помогает москвичам ориентироваться в приобретении товаров или услуг, получил награду в номинации «Государство и общество», а в категории «Туризм и индустрия гостеприимства» лауреатом стал проект цифрового туристического сервиса Russpass.

Награду в номинации «Экономика и бизнес» удостоился портал сделановмоскве.рф, который помогает предпринимателям знакомить со своей продукцией многомиллионную аудиторию по всей стране, а потребителям — находить достойную замену импортным товарам. Спецпроект «Москва: погружение» портала «Узнай Москву» отмечен в номинации «Культурные проекты в Сети». Проект представляет собой 12 познавательных видеороликов, включающих знаковые общественные пространства, а также достопримечательности города.

Цифровые сервисы Москвы развиваются в соответствии с актуальными запросами жителей города: например, затребовать проверку подлинности справки о наличии или об отсутствии задолженности или переплаты за коммунальные услуги москвичи теперь могут с помощью QR-кода.

Также с помощью цифровой платформы «Электронный дом», заработавшей в ноябре 2020 года, горожане могут подать заявку о неполадках в квартире, подъезде и во дворе.