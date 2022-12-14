Более 97 тысяч ипотек оформили москвичи в Росреестре с начала года

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Столичное управление Росреестра зарегистрировало в ноябре 8752 ипотечных договора на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 5,5 процента меньше показателя предыдущего месяца (9265) и на 20,8 процента ниже ноября 2021 года (11 055). Об этом в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

— Статистика регистраций сделок с привлечением кредитных средств отражает общие тенденции на рынке недвижимости. Умеренное сокращение на 513 ипотек к октябрьскому значению показывает в целом стабильную заинтересованность покупателей, готовых использовать долгосрочное финансовое планирование и доступность банковских инструментов, — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, снижение показателя к году объясняется повышенным спросом на недвижимость в ноябре 2021 года, вызванный завершением пандемии и адаптацией экономики, а также льготными условиями кредитования.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности за 11 месяцев этого года столичный Росреестр зарегистрировал 97 383 ипотечных договора. Это на 14,6 процента ниже аналогичного прошлогоднего периода (114 085).

До этого сообщалось, что по итогам первых девяти месяцев 2022 года в России снизился объем досрочного погашения ипотеки почти до трехлетнего минимума — так, этот показатель упал на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.