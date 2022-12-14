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Приметы и советы

«Она не в себе»: пользователей Twitter ужаснули слова Бербок о Путине

Анастасия Колоскова
В мире
«Она не в себе»: пользователей Twitter ужаснули слова Бербок о Путине
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась критике в Сети за свои слова о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет сломить украинцев.

«Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?» — написал один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что главе МИД стоит подумать о своей стране и принимать выверенные решения вместо того, чтобы постоянно думать о Путине.

Еще один пользователь обвинил Бербок в лицемерии, так как Германия финансово поддерживает конфликт на Украине вместо того, чтобы принять меры для ускорения переговоров между сторонами.

«Путин думает, что она идиотка. Он прав», — цитирует заключение еще одного читателя РИА Новости.

До этого во время выступления на международной конференции по Украине в Париже Бербок пообещала выделить республике еще 50 миллионов евро. Политик также заявила, что Евросоюз не допустит, чтобы «Путин сломил украинский народ».

Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин использует наступление холодов в качестве оружия против Украины. Пользователи Twitter не обошли стороной такое заявление и высмеяли слова министра, назвав их абсурдными.

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