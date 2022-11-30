«Вы страдаете манией величия»: пользователи Twitter высмеяли Бербок за слова о Путине

Фото: МИД РФ

Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин использует наступление холодов в качестве оружия против Украины. Пользователи Twitter не обошли стороной такое заявление и высмеяли слова министра, назвав их абсурдными.

— Может ли Путин теперь манипулировать погодой? Ледяной ветер с востока. Так же и зимой. Перестаньте говорить, что победа Украины возможна. Потери можно минимизировать только путем переговоров. Зеленский и вы страдаете манией величия, — написала Helen_Dark.

Также пользователь под никнеймом glue free пошутил, что для Бербок Путин стал «колдуном, использующим холод». А Lebensfeuerin предположил, что у немецкого министра «просто-напросто повреждена крыша». Кроме того, многие пользователи призвали страны Запада начать диалог с Россией для урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что Украина уже дошла до «экономического дна», так как страна ничего не производит и полностью зависит от импорта из Европы. Запас прочности в энергетическом секторе настолько мал, что государство вряд ли сможет пережить предстоящую зиму.