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«Ложь о российском сговоре»: Трамп подал иск о клевете к Совету Пулитцеровской премии

Лейла Алиева
В мире
«Ложь о российском сговоре»: Трамп подал иск о клевете к Совету Пулитцеровской премии
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск к Совету Пулитцеровской премии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он обвиняет жюри в клевете и лжи американской общественности из-за присуждения в 2018 году премии газетам The New York Times и The Washington Post, которые опубликовали расследование о якобы вмешательствах России в выборы президента США в 2016 году.

— Большая часть американцев совершенно неправильно понимала происходящее, когда в СМИ доминировала распространяемая газетами Times и Post ложь о российском сговоре. Примечательно, что их наградили за ложь американской общественности, — говорится в документе.

Трамп потребовал отменить награду двум газетам в ноябре 2021 года. Согласно заявлению Трампа, многие материалы, которые были использованы в статьях, признаны недостоверными.

Еще один иск за клевету и сравнение с Гитлером Трамп подал к телеканалу CNN в начале октября. Экс-президент оценил свой ущерб в 475 миллионов долларов. При этом Трамп не любит телеканал, так как тот «лжет в своих новостях».

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