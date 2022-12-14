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Снегопады в Москве должны прекратиться 18 декабря

Полина Долганова

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Снегопады в Москве должны прекратиться 18 декабря
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Снегопады в Москве продолжатся до 17 декабря, однако они будут слабее, нежели на прошлых выходных. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Небольшой перерыв мы получим в конце второй декады — воскресенье, понедельник, вторник, скорее всего, обойдутся без осадков, но существенно подморозит, — отметила специалист.

Она добавила, что небольшой снег продолжит идти 14 декабря. В этот день осадки закончатся к вечеру, передает ТАСС.

Загруженность столичных дорог возросла до 10 баллов утром 14 декабря. Движение транспорта затруднено по направлению в центр, на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах. Предполагается, что загруженность снизится к 12:00.

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые распространенные ошибки водителей во время снегопада. По его словам, в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

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