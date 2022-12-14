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Производства и технопарки на 108 тысяч новых рабочих мест возведут в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Производства и технопарки на 108 тысяч новых рабочих мест возведут в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Градостроительно-земельная комиссия Москвы с начала этого года одобрила 79 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Из них 27 предусматривают строительство производств или технопарков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Из общего числа одобренных городом в этом году проектов комплексного развития территорий каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест, — отметил заммэра.

По его словам, одобренные комиссией проекты комплексного развития территорий включают возведение общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости.

Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что технопарки и предприятия построят в 21 районе столицы.

— Больше всего рабочих мест будет создано в Северо-Восточном административном округе — 40,6 тысячи. В Западном административном округе появится 27,4 тысячи вакансий, а в Юго-Восточном административном округе — около 14 тысяч новых предложений о трудоустройстве, — добавил он.

Еще 12,8 тысячи рабочих мест, отметил Максим Гаман, возведут на востоке города, шесть тысяч — на севере, свыше четырех тысяч — на юге, порядка тысячи — на северо-западе столицы. Еще две тысячи рабочих мест появятся в Зеленоградском административном округе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне столичные власти одобрили проекты строительства семи объектов различного назначения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Производство Максим Гаман Владимир Ефимов Технопарки
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