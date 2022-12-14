Производства и технопарки на 108 тысяч новых рабочих мест возведут в Москве

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы с начала этого года одобрила 79 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Из них 27 предусматривают строительство производств или технопарков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Из общего числа одобренных городом в этом году проектов комплексного развития территорий каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест, — отметил заммэра.

По его словам, одобренные комиссией проекты комплексного развития территорий включают возведение общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости.

Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что технопарки и предприятия построят в 21 районе столицы.

— Больше всего рабочих мест будет создано в Северо-Восточном административном округе — 40,6 тысячи. В Западном административном округе появится 27,4 тысячи вакансий, а в Юго-Восточном административном округе — около 14 тысяч новых предложений о трудоустройстве, — добавил он.

Еще 12,8 тысячи рабочих мест, отметил Максим Гаман, возведут на востоке города, шесть тысяч — на севере, свыше четырех тысяч — на юге, порядка тысячи — на северо-западе столицы. Еще две тысячи рабочих мест появятся в Зеленоградском административном округе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне столичные власти одобрили проекты строительства семи объектов различного назначения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.