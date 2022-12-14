Синоптик Позднякова предупредила, что Москву накроют Никольские морозы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новых сильных снегопадов, как ночью 14 декабря, в ближайшие дни в Москве ждать не стоит. Однако в выходные в город придут настоящие Никольские морозы. Об этом рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что снегопад возник под действием южного циклона, который быстро сформировался на холодном фронте. За сутки снежный покров вырос на 10–12 сантиметров.

Позднякова отметила, что осадки в виде снега будут продолжаться до конца недели, но они будут умеренными.

18 декабря атмосферное давление быстро повысится, погоду определит антициклон, 19 декабря резко похолодает.

— К нам придут настоящие Никольские морозы, потому что минимальная температура понизится до минус 10–15 градусов, дневная — до минус 5–7 градусов. То есть волна Никольских морозов в этом году осуществится, — отметила она в комментарии «360».

Накануне автомобилистов в столице и Подмосковье призвали отказаться от поездок на личном транспорте в связи со снегопадом. Вечером в области начался сильный снегопад, местами мокрый снег, на дорогах возникла гололедица, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Высота снежного покрова в Москве местами составила 19 сантиметров. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 14 декабря.