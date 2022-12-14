Высота сугробов в Москве местами достигла до 19 сантиметров

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Высота снежного покрова в Москве местами составила 19 сантиметров. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 14 декабря.

— В результате аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 сантиметров, в Тушино до 18 сантиметров, на Балчуге до 19 сантиметров — это климатические показатели конца декабря — начала января, — рассказал он.

Самые высокие сугробы были зафиксированы в Можайске и Ново-Иерусалиме — 24 сантиметров, Черустях — 26 сантиметров, Коломне — 26 сантиметров, добавил Тишковец в эфире «Соловьев Live».

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы.

В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт, это поможет коммунальным службам быстрее убраться на дорогах. В период снегопада особенно аккуратно нужно съезжать с мостов и эстакад.

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые распространенные ошибки водителей во время снегопада. По его словам, в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.