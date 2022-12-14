Жители столицы чаще всего передают в штабы «Москва помогает» сладкие новогодние наборы

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Россия, Москва, площадь Славы Карта всех событий

Чаще всего для детей, которые проживают на новых российских территориях, в штабы «Москва помогает» передают новогодние сладкие наборы.

Уточняется, что наиболее часто наборы со сладостями приносили в пункты приема на площади Славы в Кузьминках, в сквере на улице Хачатуряна в Отрадном и на улице Митинская.

На втором месте по популярности располагаются игрушки. Больше всего их принесли в штаб на улице Сухонская.

При этом в пункты на улицах Митинская и Святоозерская чаще всего приносили книги.

Также стало известно, что самым популярным подарком для военных, которые принимают участие в спецоперации, являются теплые носки. Больше всего их принесли в пункт на улице Перерва и площади Славы.

Точки сбора подарков открылись 9 декабря на 19 столичных площадках в рамках проекта «Московские сезоны», передали на официальном сайте мэра города.

До этого столичных учащихся, их родителей и педагогов пригласили присоединиться к волонтерскому проекту «С теплом в сердце». В рамках мероприятия они смогут поздравить с Новым годом участников спецоперации. По словам директора Московского центра «Патриот. Спорт» Марата Кучушева, участники проекта смогут отправить мобилизованным открытки с поздравлениями и со словами поддержки.