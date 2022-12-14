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Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко»: открытие лекционной программы

Оксана Васильева
Общество
Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко»: открытие лекционной программы
Фото: Пресс-служба мероприятия

Организаторы выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» запустили цикл лекций о моде, искусстве и женщине 1920-1930-х годов. Авторы и ведущие лекций — коллекционеры и искусствоведы, представившие свои собрания в рамках экспозиции. Цель лекций — погрузить посетителей выставки в эпоху 1920-1930-х годов, а также рассказать о культурном, социальном контексте, в котором создавались вещи из представленных коллекций.

Первая лекция прошла 13 декабря. Ксения Потапова, создатель галереи винтажной fashion-иллюстрации VINTAGE COVER рассказала о творческом пути гения ар-деко Романа Тыртова, который вошел в историю искусства под именем ЭрТе.

23 декабря и 25 декабря пройдут лекции «Создание аромата в стиле эпохи джаза». На лекциях парфюмерного искусствоведа Элины Арсеньевой гости познакомятся с подлинными винтажными ароматами из коллекции петербургского Музея парфюмерии, узнают о технологии сборки духов того времени, а также создадут собственный аромат и унесут его с собой во флаконе 10 мл. После лекций все желающие смогут посетить выставку «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко».

Лекции Выставки
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