Движение трамваев на севере столицы восстановили после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Дубки Карта всех событий

Движение двух маршрутов трамваев на севере Москвы было восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на улице Дубки, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Напомним, что ранее на улице, в районе остановки «Префектура САО», на путях застрял автомобиль. Из-за этого задерживались маршруты трамваем под номерами 27 и 29.

Ранее в среду, 14 декабря, стало известно, что еще два маршрута задерживаются на Сущевской улице. Это связано с техническими причинами.