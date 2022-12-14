Песков заявил, что тема перемирия с Киевом не стоит на повестке дня

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Предложений, которые касались бы новогоднего перемирия с украинской стороной, не поступало. Об этом в среду, 14 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующей темы в настоящее время нет на повестке дня.

— Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке дня, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

В конце ноября российский посол в Лондоне Андрей Келин отрицательно ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта. По словам дипломата, Киев сейчас «очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.