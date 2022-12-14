Песков ответил на вопрос об освобождении Чернигова и Одессы

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Судьба жителей Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора самих граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 14 декабря.

— Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, — отметил он.

Также Песков добавил, что специальная военная операция продолжается, передает РИА Новости.

В этот же день временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Одессу и Чернигов необходимо освободить. По его словам, из-за поддержки, которую Запад оказывает Киеву, противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы он не мог доставать до населенных пунктов в ДНР.

До этого Пушилин рассказал, что более 50 процентов территории республики освобождено от ВСУ. Он добавил, что задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах, а подразделения делают все возможное, чтобы это случилось как можно скорее.