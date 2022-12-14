Городские службы приступили к очистке крыш жилых домов после снегопада

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков, — рассказал он.

Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Также специалисты продолжают работы по уборке улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства после сильного снегопада, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы. Высота снежного покрова в Москве местами составила 19 сантиметров.