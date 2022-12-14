Белый дом: США не станут принуждать страны Африки к поддержке своего курса по Украине

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Вашингтон не станет принуждать государства Африки к поддержке своего курса по Украине. Об этом в среду, 14 декабря, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы не подходим к этому с точки зрения принуждения других стран. Соединенные Штаты не будут действовать подобным образом в отношении стран Африки. И мы так не действовали, — отметил он.

По его словам, американские власти в этом вопросе действует методами убеждения, сообщает ТАСС.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 14 декабря заявил, что в случае поставок Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot миру грозит третья мировая война. По словам Джабарова, Соединенные Штаты Америки ставят мир на грань третьей мировой войны, однако если они думают, что Россия испугается, то это напрасно.

До этого пользователей Twitter восхитил ответ президента России Владимира Путина на критику главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в сторону африканцев. По словам еврокомиссара, жители Африки, которые участвуют в демонстрациях в поддержку Москвы, не знают, где находится Донбасс и кто такой Путин. Российский президент в ответ напомнил, что африканцы прекрасно знают о России и ее роли в освобождении региона от колониализма.