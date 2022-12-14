Сенатор Джабаров заявил, что США провоцируют Россию на конфликт с НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

В случае поставок Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot миру грозит третья мировая война. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в среду, 14 декабря.

— США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза? — отметил он.

По словам Джабарова, Соединенные Штаты Америки ставят мир на грань третьей мировой войны, однако если они думают, что Россия испугается, то это напрасно, передает РИА Новости.

Недавно телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил мнение, что поставка Украине этих комплексов будет являться шагом к эскалации со стороны Соединенных Штатов.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение о том, что предупреждения об угрозе со стороны России и Китая прописаны в военной доктрине США. Следовательно, Вашингтон активно готовится к столкновению с Москвой, а катализатором начала конфликта может стать украинский кризис.