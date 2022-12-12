Острая угроза: действительно ли США планируют полномасштабную войну с Россией

Фото: shutterstock

Предупреждения об угрозе со стороны России и Китая прописаны в военной доктрине США. Следовательно, Вашингтон активно готовится к столкновению с Москвой. Катализатором начала конфликта может стать украинский кризис. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов, комментируя слова представителя Вооруженных сил США генерала Марка Милли о планах Минобороны, посвященных полномасштабной войне НАТО c РФ.

Торги за деньги

По словам Светова, у американцев сейчас идет формирование бюджета, и с 1 октября у них стартовал новый финансовый год. Как следствие, между военным ведомством и конгрессменами «идут торги за деньги». Им нужно определить, на какие цели их направить в первую очередь:

— Американцы специально нагнетают обстановку, повышают ставки, и все заинтересованные стороны пытаются урвать как можно больше на свои цели. Например, демократам нужна победа на Украине, поэтому их требования упираются в то, чтобы Конгресс продолжал поставлять вооружение Киеву и снабжал ВСУ необходимой техникой. Сегодняшний ночной разговор Зеленского с Байденом о поставках новейших систем ПВО и танков на Украину тому подтверждение.

Вашингтону непременно нужна победа Киева в противостоянии с РФ, подчеркнул политолог.

А вот у американских военных несколько иная задача, заметил Светов. Так, если политики думают о дне сегодняшнем, то Минобороны США размышляет на перспективу:

— Представители оборонного ведомства осознают, что, помимо украинского кризиса, есть угроза со стороны Китая и России. И они уверяют, что деньги нужно тратить непосредственно на оборону США, а не на защиту других государств.

Главные противники

Конечно, Вашингтон будет готовить свою армию к войне с РФ и Китаем, считает собеседник «ВМ»:

— Но ведь и российские военные к этому готовятся, и они должны быть готовы к такому вызову. Поэтому упрекать США в этом вопросе как минимум нецелесообразно.

Более того, у США есть военная доктрина, в которой написано, что в отношении них исходит «острая угроза со стороны РФ», а главный противник — Китай, отметил политолог. Отталкиваясь от этой доктрины, Штаты и выстраивают свою военную стратегию.

— Главным катализатором начала открытого конфликта между РФ и НАТО может стать ситуация на Украине. Именно украинский кризис может стать пусковым механизмом полномасштабных военных действий, — добавил Светов.