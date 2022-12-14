Эксперт прокомментировал возможные поставки Киеву американских ЗРК Patriot

Фото: Минобороны РФ

Поставка Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot будет являться шагом к эскалации со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение в среду, 14 декабря, высказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

— Это будет принципиальным шагом к эскалации со стороны Вашингтона, — заявил он.

Эксперт отметил, что этот шаг будет направлен не только на продление существование режима президента Украины Владимира Зеленского. Он также существенно затруднит нанесение ударов со стороны России по военным и энергетическим объектам Украины.

Игорь Коротченко подчеркнул, что российскому командованию нужно уже сейчас озаботиться мерами реагирования на этот вероятный шаг Вашингтона, передает РИА Новости.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Предупреждения об угрозе со стороны России и Китая прописаны в военной доктрине США. Следовательно, Вашингтон активно готовится к столкновению с Москвой. Катализатором начала конфликта может стать украинский кризис. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов, комментируя слова представителя Вооруженных сил США генерала Марка Милли о планах Минобороны, посвященных полномасштабной войне НАТО c РФ.