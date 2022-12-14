МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу

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Министерство иностранных дел России призвало граждан воздержаться от поездок в Перу в связи с происходящими в стране протестами. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице государства проходят народные волнения, сопровождаемые столкновениями с сотрудниками местных правоохранительных органов, а также перекрытием трасс. По данным внешнеполитического ведомства, известно о семи погибших (включая двух несовершеннолетних), а также десятках раненых и пропавших без вести.

При этом на сегодняшний день остаются закрытыми аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа, отмечается на сайте МИД.

8 декабря стало известно, что вице-президент страны Дина Болуарте заняла пост нового главы Перу. Это произошло после того, как парламент сместил с этой должности экс-президента Педро Кастильо.

7 декабря Кастильо объявил о роспуске парламента, а также ввел в стране комендантский час и чрезвычайное положение. Он также решил создать чрезвычайное правительство и назначить новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой Конституции.