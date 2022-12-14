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Количество выпавших в Москве осадков превысило месячную норму декабря

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Количество выпавших в Москве осадков превысило месячную норму декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Количество осадков, которое выпало в Москве с начала декабря, превысило месячную норму. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в среду, 14 декабря.

— В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, только за этот период выпало чуть более месячной нормы осадков (она составляет 51 миллиметр). За первые девять дней месяца выпало около 3 миллиметров. В предстоящие дни в столичном регионе погоду продолжат определять циклоны, — говорится в сообщении.

Причиной сильных снегопадов стал прошедший южный циклон, который возник на волне холодного атмосферного фронта. По данным синоптиков, снегопады в столице продолжатся. Они пройдут с перерывами, но временами их интенсивность будет сильно подниматься, отметили в пресс-службе.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве местами составила 19 сантиметров. Самые высокие сугробы были зафиксированы в Можайске и Ново-Иерусалиме — 24 сантиметра, Черустях — 26 сантиметров, Коломне — 26 сантиметров.

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