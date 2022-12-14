КГХ: Городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния дорог Москвы

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В связи с наступившей непогодой столичные городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В соответствии с погодными условиями проводятся необходимые регламентные работы. Регулярно повторяем механизированное подметание и при необходимости противогололедную обработку улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, — говорится в сообщении.

В течение дня специалисты проводили работы по очистке скатных кровлей и выступающих элементов фасадов зданий. На данный момент рабочие заняты уборкой и вывозом снега.

Для повышенной эффективности работ в городе задействовано максимальное число техники, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне девяти баллов. По данным ЦОДД, движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общей скорости, а также из-за мелких аварий.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий.