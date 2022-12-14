Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

КГХ: Городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния дорог Москвы

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
КГХ: Городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния дорог Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В связи с наступившей непогодой столичные городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В соответствии с погодными условиями проводятся необходимые регламентные работы. Регулярно повторяем механизированное подметание и при необходимости противогололедную обработку улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, — говорится в сообщении.

В течение дня специалисты проводили работы по очистке скатных кровлей и выступающих элементов фасадов зданий. На данный момент рабочие заняты уборкой и вывозом снега.

Для повышенной эффективности работ в городе задействовано максимальное число техники, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне девяти баллов. По данным ЦОДД, движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общей скорости, а также из-за мелких аварий.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий.

Москва ЖКХ Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте