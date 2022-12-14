Трамваи задерживаются на юге столицы из-за автомобиля на путях

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

На юге Москвы задерживается отправление трамваев из-за автомобиля на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

Инцидент произошел на Нагатинской улице в районе остановки «Платформа Нагатинская». Из-за машины, остановившейся на путях, увеличены интервалы движения маршрутов под № 47 и 49.

Траектории следования трамваев временно изменены, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день трамваи задерживались в Сокольниках из-за наклонившегося над путями дерева.