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Трамваи задерживаются на юге столицы из-за автомобиля на путях

Степан Жирнов
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Трамваи задерживаются на юге столицы из-за автомобиля на путях
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

На юге Москвы задерживается отправление трамваев из-за автомобиля на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

Инцидент произошел на Нагатинской улице в районе остановки «Платформа Нагатинская». Из-за машины, остановившейся на путях, увеличены интервалы движения маршрутов под № 47 и 49.

Траектории следования трамваев временно изменены, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день трамваи задерживались в Сокольниках из-за наклонившегося над путями дерева.

увеличенный интервал Нагорный район Москва Трамваи Южный административный округ (ЮАО)
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