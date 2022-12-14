Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты назвали опасные даты из-за мощных магнитных бурь в декабре

Евгений Белоусов
Общество
Эксперты назвали опасные даты из-за мощных магнитных бурь в декабре
Фото: Pixabay

Совсем скоро Землю накроет волна мощных магнитных бурь, которые могут оказать сильное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Эксперты предупреждают, что 17 и 18 декабря следует как можно внимательнее следить за своим здоровьем. По мнению специалистов, все начнется в ночь на 17 декабря.

Геомагнитные колебания к утру перерастут в магнитное поле с мощностью в три балла. Однако и на следующий день метеопатам придется нелегко, несмотря на то что мощность бури не составит выше трех баллов.

Кроме того, очень мощная магнитная буря случится 22 декабря и будет длиться до самого конца месяца. Эксперты подчеркнули, что сила ударов будет составлять от трех до пяти баллов, передает The Ftimes.

Для кого опасны магнитные бури и как защитить себя от их негативного влияния — в материале «Вечерней Москвы». В целом, по словам эксперта, во время магнитных бурь людям не стоит забывать о занятиях спортом, а именно: уделять время гимнастике, активной ходьбе, катанию на велосипеде или роликах.

Магнитные бури Эксперты Планета Земля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте