Эксперты назвали опасные даты из-за мощных магнитных бурь в декабре

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Совсем скоро Землю накроет волна мощных магнитных бурь, которые могут оказать сильное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Эксперты предупреждают, что 17 и 18 декабря следует как можно внимательнее следить за своим здоровьем. По мнению специалистов, все начнется в ночь на 17 декабря.

Геомагнитные колебания к утру перерастут в магнитное поле с мощностью в три балла. Однако и на следующий день метеопатам придется нелегко, несмотря на то что мощность бури не составит выше трех баллов.

Кроме того, очень мощная магнитная буря случится 22 декабря и будет длиться до самого конца месяца. Эксперты подчеркнули, что сила ударов будет составлять от трех до пяти баллов, передает The Ftimes.

Для кого опасны магнитные бури и как защитить себя от их негативного влияния — в материале «Вечерней Москвы». В целом, по словам эксперта, во время магнитных бурь людям не стоит забывать о занятиях спортом, а именно: уделять время гимнастике, активной ходьбе, катанию на велосипеде или роликах.