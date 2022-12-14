Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дерматолог Журавлева назвала быстрый способ избавиться от прыщей накануне праздника

Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Дерматолог Журавлева назвала быстрый способ избавиться от прыщей накануне праздника
Фото: shutterstock

При возникновении прыща его нельзя сразу давить, вместо этого следует воспользоваться средством для кожи с акне или теплым компрессом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, главный дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Журавлева.

— Самое главное правило — не давить. Во-первых, неповрежденный элемент замаскировать намного легче. Во-вторых, прыщ — как айсберг: видимая часть составляет лишь одну треть, остальные же две трети нам не видны. Нажимая на прыщ, мы разрываем «покрышку», и верхняя часть выходит наружу, — сказала специалист.

По словам дерматолога, при выдавливании прыща остальные две трети уходят обратно в сальную железу, растягивая при этом ее стенки. Это в свою очередь приводит к формированию более глубокого элемента, заживление которого займет намного больше времени.

Если прыщ еще не созрел, то первым шагом для избавления от него послужит умывание средством для кожи с акне. Журавлева рекомендует использовать для этого только гель.

Далее следует приложить к воспаленному участку на 5–10 минут кусок льда. Процедуру нужно будет повторить примерно через 10 минут. После этого на место прыща необходимо нанести 2,5-процентный гель на основе бензоила пероксида.

— Если прыщик уже созрел — в этом случае можно приложить теплый компресс на 10–15 минут. Повторить три–четыре раза в течение дня, — порекомендовала эксперт.

После компресса, по ее словам, можно нанести средства, которые ускоряют подсушивание элементов. Например, SOS-пасты на основе цинка или салициловой кислоты, а также патчи от прыщей.

Дерматолог Юлия Галлямова рассказала «ВМ», что в зимний период кожа лица подвергается сильному негативному воздействию. Чтобы минимизировать вероятность проблем, необходимо использовать специальные средства для ухода.

Врачи дерматология Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте