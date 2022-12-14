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В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косова

Евгений Жуков
В мире
В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косова
Фото: shutterstock

Европарламент (ЕП) и чешское председательство Совета Евросоюза договорились о безвизовом режиме для непризнанной республики Косово. Об этом в среду, 14 декабря, говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что теперь это решение должны утвердить все страны — члены ЕС, пять из которых не признают независимость Косова. Утверждение должно последовать и на пленарной сессии Европарламента.

Помимо этого, заявление содержит сноску о том, что название «Косово» употребляется в документе «безотносительно позиции (государств ЕС) по декларации независимости Косова».

До этого сообщалось, что президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС. Сам документ передадут в Брюссель 15 декабря.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения. По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.

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