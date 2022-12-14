Росстат пересмотрел оценку сокращения ВВП в третьем квартале 2022 года

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В третьем квартале текущего года ВВП России сократился на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже предварительной оценки в 4 процента. Об этом сообщили в Росстате в среду, 14 декабря.

— Уточнение связано с использованием дополнительно полученных данных от Банка России, отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов за январь–сентябрь 2022 года, составленного Казначейством России, — говорится в сообщении.

В то же время оценка сокращения ВВП во втором квартале изменений не понесла. На данный момент российская экономика, согласно предоставленным данным, снизилась на 4,1 процента в сравнении с июлем–сентябрем прошлого года, однако в первом квартале ее рост составил 3,5 процента, отмечается на сайте Росстата.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сокращение ВВП по итогам года будет меньше трех процентов, негативные сценарии алармистов не реализовались. По его словам, в данный момент российская экономика адаптируется к текущим вызовам.