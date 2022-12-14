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Трамваи временно задерживались на Енисейской улице в Москве

Евгений Белоусов
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Трамваи временно задерживались на Енисейской улице в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Енисейская улица Карта всех событий

Трамваи № 17 задерживались на Енисейской улице в районе остановки «Радужная улица». Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее в департаменте сообщили, что движение трамваев было восстановлено.

До этого специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что новых сильных снегопадов, как ночью 14 декабря, в ближайшие дни в Москве ждать не стоит, однако в выходные в город придут настоящие Никольские морозы.

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе. В ЦОДД объяснили, что движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общей скорости, а также из-за мелких аварий.

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