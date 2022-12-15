Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Группу из 40 человек задержали в Париже за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием

Егор Провоторов
Происшествия
Группу из 40 человек задержали в Париже за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Французские правоохранители задержали группу из 40 человек, которые направлялись к Елисейским Полям с оружием. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в органах правопорядка.

По информации собеседника издания, подозреваемые были задержаны за «ношение запрещенного оружия». Они рассчитывали на драку на Елисейских Полях, сообщил источник. Он также сообщил, что некоторые из задержанных граждан известны полиции как члены движения, близкого к ультраправому, пишет ТАСС.

Массовые беспорядки произошли прошедшей ночью в нескольких французских городах после полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором встречались сборные Франции и Марокко. В этой игре европейская сборная победила со счетом 2:0. Стычки с применением пиротехники и различных подручных средств были зафиксированы в Монпелье, Ницце и Авиньоне.

До этого футбольные фанаты из Марокко устроили погромы в Бельгии после победы сборной своей страны над бельгийцами в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Оружие Франция Полиция Париж Беспорядки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте