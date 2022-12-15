Группу из 40 человек задержали в Париже за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием

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Французские правоохранители задержали группу из 40 человек, которые направлялись к Елисейским Полям с оружием. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в органах правопорядка.

По информации собеседника издания, подозреваемые были задержаны за «ношение запрещенного оружия». Они рассчитывали на драку на Елисейских Полях, сообщил источник. Он также сообщил, что некоторые из задержанных граждан известны полиции как члены движения, близкого к ультраправому, пишет ТАСС.

Массовые беспорядки произошли прошедшей ночью в нескольких французских городах после полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором встречались сборные Франции и Марокко. В этой игре европейская сборная победила со счетом 2:0. Стычки с применением пиротехники и различных подручных средств были зафиксированы в Монпелье, Ницце и Авиньоне.

До этого футбольные фанаты из Марокко устроили погромы в Бельгии после победы сборной своей страны над бельгийцами в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.