Ремонт фасада дома 1939 года постройки завершился на Фрунзенской набережной

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 46 Карта всех событий

Работы по ремонту фасада дома 1939 года постройки на Фрунзенской набережной завершены. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Для того чтобы сохранить максимальный комфорт жителей, разбили работы на несколько этапов. На уровне первого этажа были произведены работы по промывке фасада, расшивке швов ранее выложенной кирпичной кладки, нанесению антигрибковой защиты, — заявил заместитель генерального директора фонда Владимир Кожиченков.

По его словам, фасад семиэтажного жилого дома окрасили, вернув ему исторический цвет. Специалисты фонда очистили и восстановили гранитный цоколь лицевой части фасада.

Также был произведен ремонт балконных плит с заменой покрытия и устройством гидроизоляции, локально были отремонтированы металлические балконные ограждения. В местах общего пользования рабочие заменили старые окна на новые — энергоэффективные.

Дом на Фрунзенской набережной был возведен в 1939 году по индивидуальному проекту и является частью комплекса из четырех зданий, образующих элегантный ансамбль. Авторы данного проекта — архитекторы Н. Г. Антонцев и А. Г. Волков.

В начале декабря сообщалось, что специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома 1910 года постройки в Лялином переулке в центре Москвы. Рабочие обновили фасад и подвальное помещение, а также заменили трубы магистралей теплоснабжения.