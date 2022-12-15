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Генри Кавилл сообщил, что больше не вернется к роли «Супермена»

Анастасия Колоскова
Общество
Генри Кавилл сообщил, что больше не вернется к роли «Супермена»
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Британский актер Генри Кавилл обратился в социальных сетях к поклонникам после появившейся информации, что он не будет продолжать играть Супермена.

— Только что у меня была встреча с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня печальные новости для всех. В конечном счете я не вернусь в качестве Супермена, — огорчил фанатов Кавилл на своей странице в соцсети.

Он назвал эту ситуацию «не самой легкой», особенно после того, как студия уже объявляла о возвращении актера в проект в октябре.

Тем не менее Кавилл отметил, что с уважением принял это решение, и добавил, что его «очередь носить плащ прошла». Он пожелал создателям проекта удачи. Актер также обратился к фанатам с призывом помнить, что «Супермен все еще рядом», а «ценности, которые он отстаивает, по-прежнему существуют».

Недавно стало известно, что киностудия Warner Bros. отменила съемки третьей части фильма «Чудо-женщина». По данным портала, новые продюсеры студии Джеймс Ганн и Питер Сафран не одобрили концепт фильма, который представил режиссер картины Пэтти Дженкинс. Главную роль в ленте должна была сыграть Галь Гадот.

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