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Долину реки Сетунь освободили от полуразрушенного бетонного сооружения

Александр Афонин
Город
Долину реки Сетунь освободили от полуразрушенного бетонного сооружения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, природный заказник Долина реки Сетунь Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с сотрудниками ГПБУ «Мосприрода» приняли меры по ликвидации заброшенного бетонного сооружения, расположенного в природном заказнике «Долина реки Сетунь». Об этом сообщил начальник Госинспекции Иван Бобров.

— Объект не стоял на кадастровом учете, на него не были оформлены имущественные права. Кроме того, значительная его часть была разрушена, а оставшийся фундамент с открытой арматурой нес угрозу жизни и здоровью граждан, — сказал руководитель ведомства.

Данный объект мог бы быть опасным для гостей заказника зимой, когда конструкции скрыты под снегом, пояснил Бобров. Площадь сооружения составила 60 квадратных метров.

На данный момент рабочие завершили демонтаж строения. Планируется, что в будущем на освобожденном участке проведут дополнительное озеленение.

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