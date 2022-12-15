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Москвичам рассказали о работе городских ветклиник

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе городских ветклиник
Фото: Вечерняя Москва

В столице уже на протяжении четырех лет функционирует ветеринарная автоматизированная система (ВетАС), за это время специалисты провели более 1,3 миллиона приемов в городских ветеринарных лечебницах. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Создание ветеринарной автоматизированной системы существенно изменило подход к оказанию ветеринарных услуг в Москве. Благодаря ВетАС каждый житель города может записать свое домашнее животное в клинику онлайн за считаные минуты, а ветеринарные врачи зафиксировать всю важную информацию о пациенте в электронном виде, — рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, новый процесс работы ветклиник позволяет специалистам уделять осмотру и диагностике все время, не отвлекаясь на бумажную работу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что онлайн-записью к ветеринару на портале mos.ru в 2022 году воспользовались свыше 200 тысяч раз. По словам председателя Комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук, сервис помогает быстро и удобно записать животное к ветврачу. Она уточнила, что с 2018 года с помощью сервиса жители столицы записали своих питомцев на прием к специалисту уже свыше 570 тысяч раз.

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