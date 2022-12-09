Онлайн-записью к ветеринару на портале mos.ru в этом году воспользовались более 200 тысяч раз

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Онлайн-записью к ветеринару на портале mos.ru в 2022 году воспользовались свыше 200 тысяч раз. Об этом рассказал председатель Комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.

— За последние четыре года популярность онлайн-записи выросла вдвое. В первый год работы сервисом воспользовались около 96 тысяч раз, а с начала этого года к ветврачу на портале mos.ru записались более 200 тысяч раз, — сообщил он.

По словам председателя Комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук, сервис помогает быстро и удобно записать животное к ветврачу. Она уточнила, что с 2018 года с помощью сервиса жители столицы записали своих питомцев на прием к специалисту уже свыше 570 тысяч раз.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что на портале владельцы могут записать своих животных на вакцинацию и различные лабораторные исследования. В пресс-службе московского Департамента информационных технологий рассказали, что с начала текущего года москвичи записали питомцев на вакцинацию свыше 65 тысяч раз.

Наиболее частыми причинами обращений в ветеринарные клиники поздней осенью и зимой являются вирусные инфекции у животного, заболевания мочеполовой системы и рецидивы астмы. Записать питомца на прием в любую из 26 государственных ветклиник Москвы можно с помощью сервиса «Запись к ветеринарному врачу». Об этом ранее рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.