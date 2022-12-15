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Эксперт предупредила о резком подорожании услуг такси в новогодние праздники в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Эксперт предупредила о резком подорожании услуг такси в новогодние праздники в Москве
Фото: Pexels

Накануне Нового года и в праздничные выходные стоимость поездок в такси в столице значительно увеличится. Об этом предупредила доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Она объяснила, что подорожанию будет способствовать то, что многие водители откажутся от работы в этот период, чтобы провести время с семьей. Из-за уменьшения числа автомобилей и повышенного спроса коэффициенты увеличатся в полтора-два раза, отметила эксперт.

Лебединская добавила, что многие агрегаторы такси уже проинформировали клиентов о том, что их услуги с 12:00 31 декабря до 9:00 2 января будут в два раза дороже. При этом у некоторых перевозчиков цены вырастут в 3,5 раза.

Лебединская уточнила, что тарифы не изменятся, а цена поездки подскочит за счет коэффициента, который формируется с учетом спроса, погоды, наличия свободных машин и других факторов, передает агентство городских новостей «Москва».

Впереди Новый год, многие люди мечтают сбежать подальше от городской суеты и отметить праздник на даче. Однако торжество могут омрачить неожиданные штрафы. Адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», за нарушение каких правил предусмотрено наказание и сколько в таком случае придется заплатить.

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