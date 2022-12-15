Травматолог рассказал о росте числа пациентов из-за нечищеных дорог в Петербурге

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Травматолог городской больницы № 26 Михаил Паршин рассказал, что с приходом непогоды в виде сильных снегопадов и гололеда количество пострадавших на скользких улицах в Санкт-Петербурге стремительно растет.

По словам врача, коммунальные службы плохо чистят улицы города, поэтому поступает много пациентов с травмами. Страдают в основном пожилые люди, для которых падения часто заканчиваются переломами или другими серьезными травмами, сообщает издание «Невские новости».

Ранее синоптик Александр Колесов сообщил, что в начале недели в Петербурге выпало рекордное количество осадков. Из-за сильного снегопада в городе образовались многокилометровые пробки, выросло количество дорожно-транспортных происшествий, передает Царьград.

Травматолог Илья Лебедев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду.