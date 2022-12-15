Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Козлов: Установка «умных» счетчиков за счет поставщика ресурсов удобнее для потребителя

Полина Долганова
Город
Депутат МГД Козлов: Установка «умных» счетчиков за счет поставщика ресурсов удобнее для потребителя
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Установка «умных» счетчиков на воду и тепло за счет поставщика ресурсов является более привлекательной опцией для столичных потребителей. Такое мнение выразил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, в такой установке счетчиков нуждаются многие собственники жилья в Москве.

— Вовремя передать показания, заранее заказать поверку — это дела, которые многие склонны откладывать на потом, забывать о них, а потом иметь дело с последствиями — приходится платить по нормативу, что всегда выше, чем по счетчику. Но многие опасаются, что установка такого прибора ударит по карману, — пояснил депутат.

Он добавил, что поставщики ресурса меняют в столице приборы учета электроэнергии уже на протяжении двух лет. Кроме того, с 2022 года они начали менять старые приборы на новые счетчики.

Козлов добавил, что нововведение об установке счетчиков на воду и тепло за счет поставщика будет выгодно и для управляющих организаций, которые часто должны были компенсировать затраты воды. Теперь же они будут иметь четкое представление о том, где и сколько воды ушло.

Козлов подытожил, что в настоящее время на повестке дня стоит вопрос о доступе в жилье для установки новых приборов. Не исключено, что для тех, кто отказывается устанавливать новые счетчики, в Москве введут дополнительный коэффициент, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что в квитанциях за ЖКУ появится новая строка — об оплате установки, замены и поверки умных счетчиков в жилых домах. Что изменится для потребителей и зачем нужно это нововведение — в материале «Вечерней Москвы».

Мосгордума Москва Права потребителей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте