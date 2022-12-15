Депутат МГД Козлов: Установка «умных» счетчиков за счет поставщика ресурсов удобнее для потребителя

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Установка «умных» счетчиков на воду и тепло за счет поставщика ресурсов является более привлекательной опцией для столичных потребителей. Такое мнение выразил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, в такой установке счетчиков нуждаются многие собственники жилья в Москве.

— Вовремя передать показания, заранее заказать поверку — это дела, которые многие склонны откладывать на потом, забывать о них, а потом иметь дело с последствиями — приходится платить по нормативу, что всегда выше, чем по счетчику. Но многие опасаются, что установка такого прибора ударит по карману, — пояснил депутат.

Он добавил, что поставщики ресурса меняют в столице приборы учета электроэнергии уже на протяжении двух лет. Кроме того, с 2022 года они начали менять старые приборы на новые счетчики.

Козлов добавил, что нововведение об установке счетчиков на воду и тепло за счет поставщика будет выгодно и для управляющих организаций, которые часто должны были компенсировать затраты воды. Теперь же они будут иметь четкое представление о том, где и сколько воды ушло.

Козлов подытожил, что в настоящее время на повестке дня стоит вопрос о доступе в жилье для установки новых приборов. Не исключено, что для тех, кто отказывается устанавливать новые счетчики, в Москве введут дополнительный коэффициент, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что в квитанциях за ЖКУ появится новая строка — об оплате установки, замены и поверки умных счетчиков в жилых домах. Что изменится для потребителей и зачем нужно это нововведение — в материале «Вечерней Москвы».