МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складских комплексов в России

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Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России (МЧС) после недавних крупных пожаров обратится в правительство РФ для организации внеплановых проверок всех крупных торговых центров и складов страны на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

— МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов, — цитирует министра РИА Новости.

Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI, расположенном на территории торгового центра «Мега Химки», произошел пожар. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

Другой пожар произошел утром в понедельник, 12 декабря, на Пригородной улице в доме № 92, в котором располагается ТЦ «Стройпарк». Огнем было охвачено 9000 квадратных метров.