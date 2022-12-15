Появились подробности ДТП автобуса и маршрутки на Щелковском шоссе

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 24 Карта всех событий

Столкновение маршрутки и автобуса на Щелковском шоссе, в котором пострадало два человека, произошло по вине водителя микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

По данным пресс-службы, авария произошла в районе 9:26 возле дома № 24 на Щелковском шоссе. Водитель маршрутки не рассчитал дистанцию и врезался сзади в пассажирский автобус.

В ДТП, о котором идет речь, пострадали два пассажира микроавтобуса. Они были госпитализированы с ушибами.

Другая авария произошла в Томской области. Водитель кареты скорой помощи не справился с управлением на обледенелой дороге и врезался в КамАЗ. В результате погибли четыре человека и еще один пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.