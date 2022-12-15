Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились подробности ДТП автобуса и маршрутки на Щелковском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности ДТП автобуса и маршрутки на Щелковском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 24 Карта всех событий

Столкновение маршрутки и автобуса на Щелковском шоссе, в котором пострадало два человека, произошло по вине водителя микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

По данным пресс-службы, авария произошла в районе 9:26 возле дома № 24 на Щелковском шоссе. Водитель маршрутки не рассчитал дистанцию и врезался сзади в пассажирский автобус.

В ДТП, о котором идет речь, пострадали два пассажира микроавтобуса. Они были госпитализированы с ушибами.

Другая авария произошла в Томской области. Водитель кареты скорой помощи не справился с управлением на обледенелой дороге и врезался в КамАЗ. В результате погибли четыре человека и еще один пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте