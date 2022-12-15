Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сбер» отключил переводы в другие банки через банкоматы

Анастасия Колоскова
Общество
«Сбер» отключил переводы в другие банки через банкоматы
Фото: roscongress / Синицин Михаил

Сбербанк отключил возможность совершать переводы в сторонние банки через банкоматы. Услуга не пользовалась спросом, объяснили это решение в пресс-службе банка.

Там пояснили, что возможность переводов в другие банки по номеру карты в устройствах самообслуживания остановили еще в ноябре. Остановка услуги затронула лишь 0,11 процента переводов по номеру карты.

В банке подчеркнули, что перевести деньги по номеру карты и номеру телефона клиенты по-прежнему могут при помощи приложения «Сбербанк онлайн», передает РИА Новости.

До этого первый заместитель председателя правления компании «Сбер» Кирилл Царев анонсировал запуск SberPay NFC для смартфонов с операционной системой Android.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что наиболее частой причиной сбоев в мобильных приложениях банков становятся проблемы с серверами. Подобные сбои не должны привести к потере клиентами средств, однако могут доставить им неудобства, отметил он, комментируя произошедший в приложениях некоторых российских банков сбой.

Банки Банкоматы перевод Сбербанк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте