«Сбер» отключил переводы в другие банки через банкоматы

Фото: roscongress / Синицин Михаил

Сбербанк отключил возможность совершать переводы в сторонние банки через банкоматы. Услуга не пользовалась спросом, объяснили это решение в пресс-службе банка.

Там пояснили, что возможность переводов в другие банки по номеру карты в устройствах самообслуживания остановили еще в ноябре. Остановка услуги затронула лишь 0,11 процента переводов по номеру карты.

В банке подчеркнули, что перевести деньги по номеру карты и номеру телефона клиенты по-прежнему могут при помощи приложения «Сбербанк онлайн», передает РИА Новости.

До этого первый заместитель председателя правления компании «Сбер» Кирилл Царев анонсировал запуск SberPay NFC для смартфонов с операционной системой Android.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что наиболее частой причиной сбоев в мобильных приложениях банков становятся проблемы с серверами. Подобные сбои не должны привести к потере клиентами средств, однако могут доставить им неудобства, отметил он, комментируя произошедший в приложениях некоторых российских банков сбой.