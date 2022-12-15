Новые тематические «Тройки» с амурскими тиграми поступили в продажу в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новые тематические карты «Тройка» с амурскими тиграми поступили в продажу в столице. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Приобрести проездной можно на сайте онлайн-магазина столичной подземки, на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах метро на «Трубной» и «Маяковской».

Новый дизайн карты должен привлечь внимание москвичей к проблеме сохранения на планете амурских тигров. Всего в Москве в продажу поступят пять тысяч таких экземпляров, передает дептранс.

На новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро пассажиры смогут воспользоваться разнообразными способами оплаты проезда и выбрать традиционный или более современный вариант. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов уточнил, что на девяти перспективных станциях БКЛ появятся 71 автомат и 32 информационных терминала, позволяющих без труда пополнить «Кошелек», приобрести любой абонемент или активировать удаленное пополнение карты «Тройка».