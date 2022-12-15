Доступ к приложению «Яндекс Go» восстановили после технического сбоя в Москве

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Специалисты восстановили работу мобильного приложения «Яндекс Go» после технических неполадок, возникавших при попытке вызвать такси в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в четверг, 15 декабря.

— По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого столичные пользователи сообщили о сбоях в работе мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber, когда пытались вызвать такси. При попытке заказа машины поиск автомобиля останавливался, а на экране появлялась надпись «Повторно заказать такси можно через одну минуту».

Кроме того, 15 декабря возникли технические неполадки в работе сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery. При попытке сделать заказ у клиентов появляется надпись «Часть ресторанов временно недоступны — уже чиним».

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «ВМ», что наиболее частая причина сбоев в мобильных приложениях — проблемы с серверами. Если одна из машин перестает работать, то все остальные при обращении к нему не выдадут должного результата.