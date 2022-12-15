Боррель: Босния и Герцеговина получит статус кандидата в ЕС в четверг

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Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в Евросоюз на саммите ЕС, который пройдет в четверг, 15 декабря. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на данное мероприятие.

— По ситуации на Западных Балканах, лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это, — цитирует Борреля ТАСС.

6 декабря агентство Bloomberg сообщило, что лидеры Евросоюза могут дать Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на членство в альянсе 15 декабря. Согласно имеющейся у издания информации, произойти это может на саммите в Брюсселе.

13 декабря агентство Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что государства, входящие в Евросоюз, согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны — кандидата на вступление в сообщество. Соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам.

Помимо этого, накануне президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали в Приштине заявку на вступление в Евросоюз.