Слуцкий заявил, что Бут может в скором времени посетить Донбасс

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Лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Виктор Бут может в ближайшем будущем посетить Донбасс. Об этом он сообщил в четверг, 15 декабря.

— В недалеком будущем, думаю, что (Виктор Бут — прим. «ВМ») будет в Донбассе, где его знают, где его ждут, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

12 декабря российский предприниматель Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, стал членом ЛДПР. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет. Слет партии проходил на сцене Колонного зала Дома Союзов.

После приезда в Россию Бут рассказал, что самым тяжелым в тюрьме для него было отсутствие возможности общаться с близкими.

Россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».