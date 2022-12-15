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Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут отступать. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью для Newsweek в четверг, 15 декабря.

— Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться, — сказал он.

По словам Резникова, украинская армия имеет запасы зимнего снаряжения, в три раза превышающие критический уровень. Для их использования необходимо подождать, пока земля станет менее сырой, однако скорость контрнаступления будет зависеть от западных поставок оружия, резюмировал он.

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он. По его словам, в настоящее время обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.

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