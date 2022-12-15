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КГХ: Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Александр Афонин

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КГХ: Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные службы продолжают работать в усиленном режиме в связи с ожидаемым продолжением снегопада в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 15 декабря.

— В четверг и пятницу в столичном регионе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, может выпасть до пяти сантиметров снега. В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичных автомобилистов призвали сохранять внимательность на дорогах. Им рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Кроме того, горожанам в непогоду не следует оставлять детей без присмотра, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого МЧС сообщило, что с вечера четверга, 15 декабря, до утра пятницы, 16 декабря, в столице ожидаются сильный снегопад, местами метель и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Автоэксперт Владимир Бахарев сообщил «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Он отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

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