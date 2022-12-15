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Генштаб ВСУ высказался против временного прекращения огня на Новый год

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генштаб ВСУ высказался против временного прекращения огня на Новый год
Фото: gur.gov.ua

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов выступил против временного прекращения огня на Новый год.

Громов заявил, что прекращение огня на территории проведения Россией спецоперации будет только тогда, когда ее покинут ВС РФ, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский же еще на саммите G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон ясно дал понять Москве, что он не заинтересован в переговорах по Украине и мирном урегулировании конфликта.

По словам Макгрегора, США уже не раз доказали свою незаинтересованность в урегулировании конфликта. Так, в настоящее время Зеленскому следует надеяться на прекращение огня при посредничестве Вашингтона, считает он.

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