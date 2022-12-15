Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ. Россия своих не бросает. Будем бороться за каждого! — сказал политик.

По мнению парламентария, необходимо защитить граждан России, которые подверглись преследованию за рубежом. Он добавил, что в последние годы обострилась нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян в других странах. Чаще всего это происходит в США, написал Слуцкий в Telegram-канале.

В начале декабря сообщалось, что почти 800 жалоб от русскоязычных жителей ФРГ поступило в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR за пять последних месяцев.

Отмечается, что более чем в 10 процентах обращений юристы организации увидели явные признаки русофобии и дискриминации русскоязычных жителей Германии. За пять месяцев правозащитники выступили в защиту населения по «самым вопиющим» фактам русофобии в ФРГ.