Бизнес-омбудсмен Москвы заявила о росте интереса школьников к предпринимательству

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Почти 10 тысяч столичных школьников в этом году примут участие в проекте «Школа уполномоченного», который направлен на популяризацию предпринимательской деятельности. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в четверг, 15 декабря.

— В Москве идет рост предпринимательской активности. Москва лидирует по количеству молодых предпринимателей, которые регистрируются с 14 лет. Две тысячи московских школьников-предпринимателей уже прошли через наши руки в проекте «Школа уполномоченного», — рассказала она.

По словам Минеевой, в столичных школах уже сформировано 163 предпринимательских класса, а сами школьники начинают свой бизнес в сферах защиты окружающей среды, креативных индустриях, а также IT и дизайне, передает агентство городских новостей «Москва».

Московский проект по трудоустройству молодежи «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы» помогает молодым жителям столицы найти место для практики.

Он был запущен в 2020 году для помощи студентам, которые хотят развивать свою карьеру. За два года специалисты сервиса нашли для студентов свыше 2500 вакансий и провели более 25 образовательных мероприятий.